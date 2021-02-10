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    Троє загиблих і травмований: на Київщині сталися трагічні пожежі (фото)

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    Будинок у с. Ходосівка згорів - Троє загиблих і травмований: на Київщині сталися трагічні пожежі (фото)
    Будинок у с. Ходосівка згорів
    Фото: ДСНС

    В одному будинку під час пожежі загинули дві жінки

    У Київській області сталися три пожежі у приватному житловому секторі, під час яких загинули три людини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    9 лютого о 19:01 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про загорання житлового будинку ус. Кожухівка. На місце події було направлено чергові караули пожежно-рятувальних частин м. Васильків та смт Калинівка.

    Під час ліквідації пожежі в будинку було виявлено тіло господаря 1950 року народження.

    О 19:55 пожежу було ліквідовано. На гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу. 

    10 лютого о 04:40 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про загорання в житловому будину в с. Ходосівка.

    Внаслідок пожежі загинуло дві жінки, 1954 та 1986 років народження. За словами сусідів, молодша з жінок встигла вивести 9-річну дитину з будинку на вулицю і повернулася, щоб забрати маму-інваліда, але загинула у вогні.

    Пожежу було локалізовано о 05:25 та повністю ліквідовано о 08:05.

    О 07:14 до оперативно–диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу у м. Біла Церква.

    Під час розвідки рятувальники виявили власницю житлового будинку, 1949 р. н., з травмою ноги, надали першу медичну допомогу та передали її медичним працівникам.

    Пожежу було локалізовано о 08:04 та повністю ліквідовано о 09:13.

    Під час гасіння пожежі залучались три одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу.

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    Троє загиблих і травмований: на Київщині сталися трагічні пожежі (фото)
    Троє загиблих і травмований: на Київщині сталися трагічні пожежі (фото)
    Троє загиблих і травмований: на Київщині сталися трагічні пожежі (фото)
    Троє загиблих і травмований: на Київщині сталися трагічні пожежі (фото)

    Нагадаємо, 9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок
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