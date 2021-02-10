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    У відселеному будинку в Києві сталась пожежа, є постраждалі

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    На місці пожежі працювали 13 рятувальників - У відселеному будинку в Києві сталась пожежа, є постраждалі
    На місці пожежі працювали 13 рятувальників
    Фото: ДСНС

    У недіючій будівлі рятувальники виявили чоловіка з опіками 55% тіла

    У середу, 10 лютого, сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Юрія Шевельова, 100 в Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 06:18, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що сталося загоряння сміття на площі 20 кв. м у двоповерховій відселеній недіючій будівлі розміром 30х15 м.

    В ході ліквідації займання вогнеборцями було виявлено потерпілого 1983 року народження. Бійці передали чоловіка бригаді швидкої допомоги з попереднім діагнозом опіки 55% тіла. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, рятувальниками було виведено двох осіб на свіже повітря.

    О 06:38 вогнеборці пожежу локалізували, а о 07:06 ліквідували.

    На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу Головного управління ДСНС у Києві.

    Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 лютого сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Чорногірській, 36 в Печерському районі столиці. У результаті пожежі вщент згорів автомобіль KIA.

    9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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