Вночі на Печерську вщент згорів автомобіль (фото, відео)

Автівка горіла на території гаражного кооперативу

У ніч на 10 лютого сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Чорногірській, 36 в Печерському районі столиці. Інформація про займання автомобіля надійшла до рятувальної служби о 00:30, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості кооперативу сталося загоряння автомобіля KIA K900.

Пожежу було ліквідовано о 01:08.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

На місці події працювало три одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.