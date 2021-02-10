Вночі на Печерську вщент згорів автомобіль (фото, відео)
Автівка горіла на території гаражного кооперативу
У ніч на 10 лютого сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Чорногірській, 36 в Печерському районі столиці. Інформація про займання автомобіля надійшла до рятувальної служби о 00:30, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості кооперативу сталося загоряння автомобіля KIA K900.
Пожежу було ліквідовано о 01:08.
Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
На місці події працювало три одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
Жертв і постраждалих немає.
Причина загоряння наразі встановлюється.