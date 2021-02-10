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    Вночі на Печерську вщент згорів автомобіль (фото, відео)

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    Рятувальники загасили автомобільну пожежу - Вночі на Печерську вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Рятувальники загасили автомобільну пожежу
    Фото: ДСНС

    Автівка горіла на території гаражного кооперативу

    У ніч на 10 лютого сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Чорногірській, 36 в Печерському районі столиці. Інформація про займання автомобіля надійшла до рятувальної служби о 00:30, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що на відкритій місцевості кооперативу сталося загоряння автомобіля KIA K900.

    Пожежу було ліквідовано о 01:08.

    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

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    Вночі на Печерську вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Вночі на Печерську вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Вночі на Печерську вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Вночі на Печерську вщент згорів автомобіль (фото, відео)

    На місці події працювало три одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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