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    У Києві горів дитсадок: рятувальники евакуювали понад сотню дітей (фото)

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    Рятувальники в ході розвідки евакуювали 124 дитини - У Києві горів дитсадок: рятувальники евакуювали понад сотню дітей (фото)
    Рятувальники в ході розвідки евакуювали 124 дитини
    Фото: ДСНС

    Займання було ліквідовано персоналом садочка за допомогою вогнегасника

    Сьогодні, 9 лютого, о 10 годині ранку сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що в медичному кабінеті на першому поверсі двоповерхового дитячого садочка сталося загоряння в холодильнику. Займання було ліквідовано персоналом садочка за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів.

    Рятувальники в ході розвідки евакуювали 124 дитини, тому що було сильне задимлення в кімнатах закладу. Через погодні умови дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочка було небезпечно, адже через провітрювання приміщень було холодно.

    Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобусів. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.

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    У Києві горів дитсадок: рятувальники евакуювали понад сотню дітей (фото)
    У Києві горів дитсадок: рятувальники евакуювали понад сотню дітей (фото)
    У Києві горів дитсадок: рятувальники евакуювали понад сотню дітей (фото)
    У Києві горів дитсадок: рятувальники евакуювали понад сотню дітей (фото)

    На місці події було залучено чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Теги: пожежа Київ ДСНС діти рятувальники дитячий садок
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