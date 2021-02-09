У Києві горів дитсадок: рятувальники евакуювали понад сотню дітей (фото)

Займання було ліквідовано персоналом садочка за допомогою вогнегасника

Сьогодні, 9 лютого, о 10 годині ранку сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що в медичному кабінеті на першому поверсі двоповерхового дитячого садочка сталося загоряння в холодильнику. Займання було ліквідовано персоналом садочка за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів.

Рятувальники в ході розвідки евакуювали 124 дитини, тому що було сильне задимлення в кімнатах закладу. Через погодні умови дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочка було небезпечно, адже через провітрювання приміщень було холодно.

Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобусів. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.

На місці події було залучено чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.