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    Турецький лоукостер перейде із «Жулян» у «Бориспіль»

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    Турецький лоукостер перейде із «Жулян» у «Бориспіль»

    Авіакомпанія здійснить останній рейс із «Жулян» до Анкари 26 жовтня

    Турецька лоукост-авіакомпанія Pegasus Airlines поміняє повітряні ворота в Києві з аеропорту «Київ» (Жуляни) на аеропорт «Бориспіль» із початком зимового розкладу польотів 2019/2020. Про це свідчить інформація з системи бронювання авіаперевізника.

    Авіакомпанія здійснить останній рейс із «Жулян» до Анкари 26 жовтня, а вже з 28 жовтня почне літати в щоденному режимі в столицю Туреччини з аеропорту «Бориспіль».

    Pegasus Airlines почав польоти в Київ 6 грудня 2016 року, відкривши прямі регулярні рейси в аеропорт «Жуляни» з Анкари. У 2018 році лоу-кост запустив сезонні рейси з Ізміра в «Жуляни», а з 13 червня зв'яже Бодрум і Київ.

    У піковий літній період за трьома маршрутами з Києва лоукостер виконуватиме 14 рейсів на тиждень в аеропорт «Жуляни» (сім рейсів в Анкару, чотири рейси в Ізмір, три рейси в Бодрум).

    Раніше повідомлялося, що турецький лоукостер Pegasus з 13 червня 2019 року відкриває новий рейс за маршрутом Київ-Бодрум.

    Джерело: avianews.com

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