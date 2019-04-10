Pegasus відкриває новий авіарейс з Києва до Бодрума



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Ціна авіаквитків на рейс Київ-Бодрум починається від $119 у два боки

Турецький лоукостер Pegasus з 13 червня 2019 року відкриває новий рейс за маршрутом Київ-Бодрум.

Рейси Київ-Бодрум будуть здійснюватись тричі на тиждень, повідомляє lowcostavia.

З Бодрума літаки літатимуть о 23:55 щосереди, щочетверга та щонеділі та з Києва (від 14 червня) о 03:05 - щопонеділка, щочетверга та щоп’ятниці.

Тривалість польоту - 2 години 30 хвилин. Ціна авіаквитків на рейс Київ-Бодрум починається від $119 у два боки. У найдешевшому тарифі в ціну включено лише ручну поклажу.

Pegasus Airlines є турецькою лоукост-авіакомпанією, що заснована 1990 року у Стамбулі з хабами у кількох аеропортах Туреччини.

Також нагадаємо, що Ryanair запускає рейси з Києва до Валенсії.

Валенсія стане третім містом Іспанії в маршрутній мережі Ryanair з Києва. В кінці 2018 року лоукостер запустив рейси з української столиці в Барселону, а з 27 жовтня 2019 року почне літати з Києва до Мадрида.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ernest Airlines 16 березня відкриває новий рейс до Італії з аеропорту «Жуляни», який виконуватиметься за маршрутом Київ-Генуя.