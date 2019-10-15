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    У багатоповерхівці в Києві горіли автомобільні шини: є постраждалі

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    Рятувальники за годину ліквідували пожежу в будинку - У багатоповерхівці в Києві горіли автомобільні шини: є постраждалі
    Рятувальники за годину ліквідували пожежу в будинку
    Фото: ДСНС

    Отруєння чадним газом отримали четверо осіб

    У понеділок, 14 жовтня, ввечері сталася пожежа в житловому будинку на вул. Доброхотова, 3 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:30.

    До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що в загальному коридорі на 6-му поверсі 9-поверхового будинку горіли 2 автомобільні шини.

    О 19:37 бійці ліквідували пожежу, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час пожежі легке отруєння чадним газом отримали четверо осіб, яких було оглянуто медиками. Від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, з будинку було евакуйовано 15 людей.

    Внаслідок пожежі пошкоджено вхідні двері однієї із квартир, закопчено стіни та стелю 6-го, 7-го, 8-го, та 9-го поверхів.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

    Всі обставини щодо виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 7 до 13 жовтня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону ліквідовано 105 пожеж. На пожежах за даний час загинула одна особа, врятовано 10 людей (з них четверо дітей).

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