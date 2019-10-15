На Львівщині сталася пожежа на шахті «Степова»



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Понад 10 шахтарів, які перебували під землею, було евакуйовано.

У Львівській області на шахті «Степова», що належить ДП «Львіввугілля», 14 жовтня на горизонті 550 метрів спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, пожежа виникла, коли гірники працювали в другу зміну. У зв’язку з державним святом, шахта працювала не у режимі видобутку вугілля, а в режимі життєзабезпечення, тому обійшлось без жертв.

Як зазначається, унаслідок надзвичайної ситуації на «Степовій» було введено план ліквідації аварії.

Тринадцятьох гірників, котрі перебували під землею, вивели на поверхню. Про причини займання наразі невідомо.

Нагадаємо, 7 жовтня на шахті у м. Торецьк Донецької області сталася пожежа, внаслідок чого 212 гірників підняли на поверхню.

До слова, Кабмін пропонує Раді додатково виділити 1 млрд грн шахтарям.

Згідно з повідомленням, ці кошти будуть використані для погашення заборгованості із зарплати перед шахтарями.Також кошти будуть виділені на підвищення ефективності роботи підприємств, заходи з модернізації та реструктуризації галузі, введення в експлуатацію нових лав, що сприятиме зменшенню дотаційною навантаження на бюджет.