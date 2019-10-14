У Дніпрі в будинку для людей похилого віку сталася пожежа



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Медперсонал пансіонату вивів на свіже повітря 30 пацієнтів

В одній з будівель геріатричного пансіонату по вулиці Гаванській Самарського району міста Дніпра сталася пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За вказаною адресою прибули чергові відділення 19 та 25 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Було встановлено, що займання виникло в житловій кімнаті, розташованій на другому поверсі 5-поверхової будівлі соціально-медичної установи.

На момент виникнення пожежі у кімнаті нікого не було. Медперсонал пансіонату вивів на свіже повітря 30 пацієнтів.

Пожежу локалізували, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждали.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.