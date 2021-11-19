У багаторівневому паркінгу в Києві сталась пожежа (фото)

Столичні рятувальники ліквідували загоряння автомобіля

У п’ятницю, 19 листопада, сталася пожежа у багаторівневому паркінгу на вул. Братиславській у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 07:43. На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у паркінгу на третьому поверсі сталося загоряння автомобіля Renault Megane.

Рятувальники ліквідували загорання о 08:13.

На місці події було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 18 листопада на проспекті Григоренка в Дарницькому районі столиці на ходу загорівся автомобіль.