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    У багаторівневому паркінгу в Києві сталась пожежа (фото)

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    На паркінгу&nbsp;сталося загоряння автомобіля Renault Megane - У багаторівневому паркінгу в Києві сталась пожежа (фото)
    На паркінгу сталося загоряння автомобіля Renault Megane
    фото: ДСНС

    Столичні рятувальники ліквідували загоряння автомобіля

    У п’ятницю, 19 листопада, сталася пожежа у багаторівневому паркінгу на вул. Братиславській у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 07:43. На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у паркінгу на третьому поверсі сталося загоряння автомобіля Renault Megane.

    Рятувальники ліквідували загорання о 08:13.

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    У багаторівневому паркінгу в Києві сталась пожежа (фото)
    У багаторівневому паркінгу в Києві сталась пожежа (фото)
    У багаторівневому паркінгу в Києві сталась пожежа (фото)
    фото: ДСНС

    На місці події було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, 18 листопада на проспекті Григоренка в Дарницькому районі столиці на ходу загорівся автомобіль.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    У багаторівневому паркінгу в Києві сталась пожежа (фото)