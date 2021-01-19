Інкасатори влаштували ДТП у Києві (відео)

У ДТП потрапили чотири автомобілі

Сьогодні, 19 січня, на вулиці Братиславській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ» на своїй сторінці у Facebook.

Автомобілі рухались у крайній лівій смузі в напрямку Троєщини.

На світлофорі стояв Volkswagen, за ним Mitsubishi Lancer. На зелений сигнал світлофора у Mitsubishi врізався автомобіль інкасаторів. За інерцією автомобіль Mitsubishi вдарив Volkswagen.

Крім того, в автівку інкасаторів врізався автомобіль Acura.

За попередніми даними, винуватцем автопригоди є водій банківського автомобіля.

Постраждалих у ДТП немає.

На місце ДТП прибули правоохоронці, які встановлять всі обставини автопригоди.

Як повідомлялося, на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.