Інкасатори влаштували ДТП у Києві (відео)
У ДТП потрапили чотири автомобілі
Сьогодні, 19 січня, на вулиці Братиславській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.
Про це повідомляє «Магнолія-ТВ» на своїй сторінці у Facebook.
Автомобілі рухались у крайній лівій смузі в напрямку Троєщини.
На світлофорі стояв Volkswagen, за ним Mitsubishi Lancer. На зелений сигнал світлофора у Mitsubishi врізався автомобіль інкасаторів. За інерцією автомобіль Mitsubishi вдарив Volkswagen.
Крім того, в автівку інкасаторів врізався автомобіль Acura.
За попередніми даними, винуватцем автопригоди є водій банківського автомобіля.
Постраждалих у ДТП немає.
На місце ДТП прибули правоохоронці, які встановлять всі обставини автопригоди.
Як повідомлялося, на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.