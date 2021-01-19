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    Інкасатори влаштували ДТП у Києві (відео)

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    ДТП сталась на світлофорі - Інкасатори влаштували ДТП у Києві (відео)
    ДТП сталась на світлофорі
    Фото: скріншот відео

    У ДТП потрапили чотири автомобілі

    Сьогодні, 19 січня, на вулиці Братиславській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ» на своїй сторінці у Facebook.

    Автомобілі рухались у крайній лівій смузі в напрямку Троєщини.

    На світлофорі стояв Volkswagen, за ним Mitsubishi Lancer. На зелений сигнал світлофора у Mitsubishi врізався автомобіль інкасаторів. За інерцією автомобіль Mitsubishi вдарив Volkswagen.

    Крім того, в автівку інкасаторів врізався автомобіль Acura.

    За попередніми даними, винуватцем автопригоди є водій банківського автомобіля.

    Постраждалих у ДТП немає.

    На місце ДТП прибули правоохоронці, які встановлять всі обставини автопригоди.

    Як повідомлялося, на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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