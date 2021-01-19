У Києві маршрутка збила на смерть чоловіка на переході (відео)
ДТП сталася на пішохідному переході
18 січня на вулиці Алматинській у Дніпровському районі Києва водій маршрутки на смерть збив пішохода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
ДТП сталася на пішохідному переході.
Чоловік помер на місці.
Водій маршрутки запевняє, що померлий був у стані алкогольного сп’яніння.
Як повідомлялося, в ніч на 18 січня на Обухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel.
Упродовж минулого тижня, з 11 до 17 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 712 ДТП.