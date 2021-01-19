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    Новини

    У Києві маршрутка збила на смерть чоловіка на переході (відео)

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    На місці смертельної ДТП працювали правоохоронці - У Києві маршрутка збила на смерть чоловіка на переході (відео)
    На місці смертельної ДТП працювали правоохоронці
    Фото: dtp.kiev.ua

    ДТП сталася на пішохідному переході

    18 січня на вулиці Алматинській у Дніпровському районі Києва водій маршрутки на смерть збив пішохода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    ДТП сталася на пішохідному переході.

    Чоловік помер на місці.

    Водій маршрутки запевняє, що померлий був у  стані алкогольного сп’яніння.

    Як повідомлялося, в ніч на 18 січня на Обухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel.

    Упродовж минулого тижня, з 11 до 17 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 712 ДТП.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт смерть водій чоловік
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