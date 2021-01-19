Смертельний наїзд автобуса на пішохода: поліція відкрила справу (фото)

За даними поліції, автобус збив пішохода, що рухався по проїзній частині

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди, що сталась на вулиці Алматинській у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду за участі 55-річного водія автобуса та 39-річного пішохода. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та карета швидкої допомоги.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автобуса «Богдан» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода, що рухався по проїзній частині. У результаті отриманих травм чоловік помер на місці події.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини смертельної ДТП та проводять усі необхідні слідчі дії.

Як повідомлялося, автобус збив чоловіка на пішохідному переході. Про це свідчить відео моменту ДТП.