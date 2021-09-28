У «Борисполі» митники виявили у громадянина Ізраїлю холодну зброю (фото)

Кортик і штик-ніж вилучено для проведення експертизи

Кортик і штик-ніж намагався вивезти з України громадянин Ізраїлю

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники виявили спробу переміщення через кордон України холодної зброї з порушенням порядку проходження «зеленого коридору». Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Кортик у піхвах, подібний до радянської офіцерської бойової морської зброї зразка 1940 року, та штик-ніж намагався вивезти на батьківщину громадянин Ізраїлю.

Кортик та штик-ніж митники виявили за допомогою технічних засобів у валізі пасажира у багажному відділенні аеропорту.

Чоловік для проходження митного контролю обрав спрощену систему «зелений коридор», чим гарантував, що не має предметів, заборонених для переміщення через митний кордон України.

До початку митного контролю за консультацією до митників чоловік не звертався, письмової декларації не заповнював, дозволу на вивезення кортиків не мав.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Кортик та штик-ніж вилучено. На них чекає експертиза.

Як повідомлялося, нещодавно київські митники виявили спробу пересилання у міжнародному поштовому відправленні психотропів виробництва РФ.

Раніше в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники затримали партію нових iPhone 13, що ввозилися з порушенням митних правил.