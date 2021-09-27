У «Борисполі» митники затримали контрабандну партію нових iPhone 13

Митники виявили незадекларовані девайси в українця, який прилетів із Німеччини

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» ще до старту офіційного продажу зафіксовано спробу ввезення нових iPhone 13 з порушенням митних правил. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Ввезти чотири нових девайси намагався наш співвітчизник, який повертався додому авіарейсом з Німеччини.

Для проходження митного контролю чоловік скористався «зеленим коридором», чим гарантував, що не має товарів, при ввезенні яких передбачена сплата митних платежів.

У результаті громадянин вимушений був сплатити передбачені митні платежі з загальної вартості товару, тож зміг одразу забрати свої новинки. Загальна вартість телефонів майже 5,3 тис. євро.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Як повідомлялося, 24 вересня стартували продажі нових смартфонів від Apple – iPhone 13. Щоправда, Україну американці чомусь проігнорували. Тож, в наших магазинах новинка з’явиться пізніше.

14 вересня компанія Apple презентувала нову родину своїх смартфонів – iPhone 13, до складу якої увійшли чотири девайси

До слова, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з співробітниками Служби безпеки України та митниці викрили схему переміщення через державний кордон України партії коштовних девайсів із порушенням митного законодавства. Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони в кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака.