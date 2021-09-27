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    Київські митники виявили психотропи російського виробництва (фото)

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    Митники вилучили&nbsp;препарат &laquo;Редуксин&raquo;&nbsp; - Київські митники виявили психотропи російського виробництва (фото)
    Митники вилучили препарат «Редуксин» 
    Фото: Київська митниця

    Заборонений в Україні препарат пересилався з казахського Нур-Султана

    Київські митники виявили спробу пересилання у міжнародному поштовому відправленні забороненого препарату. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    600 капсул препарату «Редуксин» російського виробництва пересилалися у відправленні з казахського Нур-Султана до українського Маріуполя.

    Як виявили митні експерти, у складі препарату міститься сибутрамін, який належить до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено.

    Крім того, даний препарат, який позиціонують як засіб для схуднення, відсутній в державному реєстрі лікарських засобів України.

    Оскільки психотропні речовини забороняється пересилати у міжнародних поштових відправленнях, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

    Препарат вилучено.

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    Київські митники виявили психотропи російського виробництва (фото)
    Київські митники виявили психотропи російського виробництва (фото)
    Київські митники виявили психотропи російського виробництва (фото)

    Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники затримали партію нових iPhone 13, що ввозилися з порушенням митних правил.

    Теги: Росія митниця Київ ліки
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    Київські митники виявили психотропи російського виробництва (фото)