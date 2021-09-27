Київські митники виявили психотропи російського виробництва (фото)

Заборонений в Україні препарат пересилався з казахського Нур-Султана

Київські митники виявили спробу пересилання у міжнародному поштовому відправленні забороненого препарату. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

600 капсул препарату «Редуксин» російського виробництва пересилалися у відправленні з казахського Нур-Султана до українського Маріуполя.

Як виявили митні експерти, у складі препарату міститься сибутрамін, який належить до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено.

Крім того, даний препарат, який позиціонують як засіб для схуднення, відсутній в державному реєстрі лікарських засобів України.

Оскільки психотропні речовини забороняється пересилати у міжнародних поштових відправленнях, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Препарат вилучено.

Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники затримали партію нових iPhone 13, що ввозилися з порушенням митних правил.