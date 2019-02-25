  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Борисполі невідомі облили фарбою двері магазину Roshen

    • Розсилка
    Працівники самі прибирають фарбу з дверей магазину - У Борисполі невідомі облили фарбою двері магазину Roshen
    Працівники самі прибирають фарбу з дверей магазину
    Фото: УНН

    Адміністрація магазину відмовилася писати заяву до поліції

    Сьогодні, 25 лютого, вранці у Борисполі невідомі облили червоною фарбою двері магазину Roshen.

    «У місті зранку було виявлено забруднення вхідних дверей магазину (Roshen. – Ред.) фарбою. Камери все зафіксували. Звернень чи заяв від магазину поки не було», - повідомив керівник управління патрульної поліції у місті Бориспіль Віталій Горкун.

    Він також додав, що адміністрація магазину писати заяву відмовляється, запевняючи, що все приберуть самі.

    «Претензій вони ні до кого не мають, але ми все одно будемо розбиратись, бо зараз передвиборчий (період. - Ред.)», - додав Горкун.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Борисполі невідомі облили фарбою двері магазину Roshen
    У Борисполі невідомі облили фарбою двері магазину Roshen

    Нагадаємо, 15 лютого о 15:51 сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці. Причиною виникнення пожежі в магазині став підпал.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Київщина Roshen поліція злочин магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ