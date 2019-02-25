У Борисполі невідомі облили фарбою двері магазину Roshen



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Працівники самі прибирають фарбу з дверей магазину Фото: УНН

Адміністрація магазину відмовилася писати заяву до поліції

Сьогодні, 25 лютого, вранці у Борисполі невідомі облили червоною фарбою двері магазину Roshen.

«У місті зранку було виявлено забруднення вхідних дверей магазину (Roshen. – Ред.) фарбою. Камери все зафіксували. Звернень чи заяв від магазину поки не було», - повідомив керівник управління патрульної поліції у місті Бориспіль Віталій Горкун.

Він також додав, що адміністрація магазину писати заяву відмовляється, запевняючи, що все приберуть самі.

«Претензій вони ні до кого не мають, але ми все одно будемо розбиратись, бо зараз передвиборчий (період. - Ред.)», - додав Горкун.

Нагадаємо, 15 лютого о 15:51 сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці. Причиною виникнення пожежі в магазині став підпал.

Джерело: УНН