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    У «Борисполі» пасажири зможуть спостерігати за своїм багажем онлайн

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    Перевезення багажу в аеропорту - У «Борисполі» пасажири зможуть спостерігати за своїм багажем онлайн
    Перевезення багажу в аеропорту

    У багажному відділенні буде встановлено пряму трансляцію для пасажирів

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» завершуються роботи з розширення зони видачі багажу. У новому відділенні пасажири зможуть спостерігати за своїм багажем за допомогою онлайн-трансляції.

    Про це розповів в інтерв’ю «Вестям» генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

    «У новому багажному відділенні, яке скоро здається, ми плануємо встановити пряму трансляцію для пасажирів, які очікують багаж. Багаж будуть вивантажувати на стрічку, і кожен зможе бачити, як поводяться з його речами», - зазначив він.

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    Рябікін повідомив, що вже в листопаді цього року нове багажне відділення презентують разом з відкриттям трансферної зони, можливо, і з паркінгом. Тестову експлуатацію почнуть вже найближчим часом.

    Нагадаємо, Павло Рябікін анонсував прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній до кінця поточного року.

    Також повідомлялося, що у «Борисполі» прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року для лоукостерів.

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    Аеропорт Бориспіль аеропорт Павло Рябікін
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