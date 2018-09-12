У «Борисполі» пасажири зможуть спостерігати за своїм багажем онлайн



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Перевезення багажу в аеропорту

У багажному відділенні буде встановлено пряму трансляцію для пасажирів

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» завершуються роботи з розширення зони видачі багажу. У новому відділенні пасажири зможуть спостерігати за своїм багажем за допомогою онлайн-трансляції.

Про це розповів в інтерв’ю «Вестям» генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

«У новому багажному відділенні, яке скоро здається, ми плануємо встановити пряму трансляцію для пасажирів, які очікують багаж. Багаж будуть вивантажувати на стрічку, і кожен зможе бачити, як поводяться з його речами», - зазначив він.

Рябікін повідомив, що вже в листопаді цього року нове багажне відділення презентують разом з відкриттям трансферної зони, можливо, і з паркінгом. Тестову експлуатацію почнуть вже найближчим часом.

Нагадаємо, Павло Рябікін анонсував прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній до кінця поточного року.

Також повідомлялося, що у «Борисполі» прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року для лоукостерів.