У Борисполі патрульні затримали п’яну водійку Alfa Romeo (фото)



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Патрульні зупинили автомобіль Alfa Romeo, оскільки він мав технічні несправності Фото: Патрульна поліція Борисполя

Позбавлена права керування автомобілем жінка каталася вулицями Борисполя

Бориспільські патрульні виявили водійку з ознаками сп’яніння, яка вже позбавлена судом права керування транспортними засобами. Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.

Так, сьогодні, 28 січня, близько 5-ї години ранку на вулиці Київський Шлях екіпаж поліцейських зупинив автомобіль Alfa Romeo, оскільки він мав технічні несправності (не горіла лампа лівої фари в режимі ближнього світла).

Під час спілкування патрульні помітили у 33-річної водійки явні ознаки наркотичного сп'яніння: розширені зіниці, що не реагують на світло, виражене тремтіння пальців рук, поведінка, що не відповідає обстановці. Проходити огляд на стан сп’яніння жінка категорично відмовилась.

Під час оформлення адміністративних матеріалів інспектори з’ясували, що громадянка вже позбавлена права керування за подібне правопорушення.

Патрульні склали на водійку протокол за ч.2 ст.130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.