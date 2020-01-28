У Києві не розминулися два Daewoo, заблокувавши рух тролейбусів (фото, відео)



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Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Рух тролейбусів в сторону вулиці Кирилівської було тимчасово заблоковано

У понеділок, 27 січня, на перетині вулиці Вишгородської і Западинської у Києві сталася ДТП. Автомобілі Daewoo Lanos і Daewoo Nubira не розминулися на перехресті і зіткнулися. Через аварію рух тролейбусів в сторону вулиці Кирилівської було тимчасово заблоковано.

Аварія сталася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

Lanos пересувався по вулиці Вишгородській і хотів звернути на вулицю Западинську. У той же час в протилежному напрямку по Вишгородській їхав Nubira. Автомобілі не поділили перехрестя і на повороті наліво Lanos зіткнувся з Nubira. Водій Nubira зреагувавши на зіткнення, звернув на тротуар і мало не в’їхав у стовп.

ДТП обійшлася без серйозних травм. У Nubira перебувала також пасажирка, і за словами водія, вона отримала незначні травми голови.

Водії обох автомобілів мають різні думки щодо того, хто винен. Істину належить з'ясувати правоохоронним органам.

Через аварію було призупинено рух тролейбусів в сторону вулиці Кирилівської. Вони вишикувалися в ряд на час, поки не евакуювали автомобілі.

На місці аварії працювали два екіпажі патрульної поліції і швидка допомога.