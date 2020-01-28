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    У Києві не розминулися два Daewoo, заблокувавши рух тролейбусів (фото, відео)

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    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - У Києві не розминулися два Daewoo, заблокувавши рух тролейбусів (фото, відео)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Рух тролейбусів в сторону вулиці Кирилівської було тимчасово заблоковано

    У понеділок, 27 січня, на перетині вулиці Вишгородської і Западинської у Києві сталася ДТП. Автомобілі Daewoo Lanos і Daewoo Nubira не розминулися на перехресті і зіткнулися. Через аварію рух тролейбусів в сторону вулиці Кирилівської було тимчасово заблоковано.

    Аварія сталася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Lanos пересувався по вулиці Вишгородській і хотів звернути на вулицю Западинську. У той же час в протилежному напрямку по Вишгородській їхав Nubira. Автомобілі не поділили перехрестя і на повороті наліво Lanos зіткнувся з Nubira. Водій Nubira зреагувавши на зіткнення, звернув на тротуар і мало не в’їхав у стовп.

    ДТП обійшлася без серйозних травм. У Nubira перебувала також пасажирка, і за словами водія, вона отримала незначні травми голови.

    Водії обох автомобілів мають різні думки щодо того, хто винен. Істину належить з'ясувати правоохоронним органам.

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    У Києві не розминулися два Daewoo, заблокувавши рух тролейбусів (фото, відео)
    У Києві не розминулися два Daewoo, заблокувавши рух тролейбусів (фото, відео)
    У Києві не розминулися два Daewoo, заблокувавши рух тролейбусів (фото, відео)
    У Києві не розминулися два Daewoo, заблокувавши рух тролейбусів (фото, відео)

    Через аварію було призупинено рух тролейбусів в сторону вулиці Кирилівської. Вони вишикувалися в ряд на час, поки не евакуювали автомобілі.

    На місці аварії працювали два екіпажі патрульної поліції і швидка допомога.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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