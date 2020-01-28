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    Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП

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    <span>Через зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега</span> - Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП
    Через зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Внаслідок зіткнення п’яти автомобілів постраждало три особи

    Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 27 січня увечері на мосту Патона у Дніпровському районі столиці.

    Як повідомляв «Главком», ввечері 27 січня на столичному мосту Патона аварія трапилась з п’ятьма машинами. Через це зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега. Ще дві автівки - на смугах у бік правого берега Дніпра.

    На місце події виїжджали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Головного управління поліції.

    Як повідомила пресслужба поліції Києва, попередньо встановлено, що під час руху у бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля «Ауді» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті відбулося зіткнення п’яти автівок.

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    Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП
    Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП
    Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП
    Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП
    Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП
    Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП

    Внаслідок події постраждали двоє водіїв та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

    Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Поліцейські встановлюють обставини та механізм автопригоди, вивчають записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів транспортних засобів. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо надання правової кваліфікації події.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль міст
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