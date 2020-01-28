Велика автотроща на мосту Патона: у поліції повідомили деталі ДТП



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Через зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Внаслідок зіткнення п’яти автомобілів постраждало три особи

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 27 січня увечері на мосту Патона у Дніпровському районі столиці.

Як повідомляв «Главком», ввечері 27 січня на столичному мосту Патона аварія трапилась з п’ятьма машинами. Через це зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега. Ще дві автівки - на смугах у бік правого берега Дніпра.

На місце події виїжджали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Головного управління поліції.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, попередньо встановлено, що під час руху у бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля «Ауді» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті відбулося зіткнення п’яти автівок.

Внаслідок події постраждали двоє водіїв та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Поліцейські встановлюють обставини та механізм автопригоди, вивчають записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів транспортних засобів. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо надання правової кваліфікації події.