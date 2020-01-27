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    На Київщині водій збив на смерть пішохода і втік з місця ДТП

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    На Київщині водій збив на смерть пішохода і втік з місця ДТП

    Поліцейські розшукують винуватця ДТП

    У неділю, 26 січня, вранці на автодорозі поблизу с. Слобода Кухарська Іванківського району Київщини під колесами автівки загинув 29-річний пішохід. Водій втік з місця події. Поліцейські розпочали розшукові заходи для притягнення водія до відповідальності.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

    Загалом, у минулі вихідні на Київщині в автопригодах загинули троє людей, ще шестеро – зазнали травм. 

    Поліція Київщини наголошує на необхідності неухильного дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху.

    Нагадаємо, на Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі.

    На околицях Ірпеня Київської області у ніч на 25 січня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги й впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина. Чоловік зміг врятуватися сам і витягнути на берег дитину, яку згодом доставили до реанімації.

    Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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