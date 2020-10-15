У Борисполі працівниця прокуратури збила дитину на переході (фото, відео)



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Наїзд на дівчинку стався на пішохідному переході Фото: ДБР

Слідчі ДБР затримали працівницю прокуратури

13 жовтня у місті Бориспіль біля міської ради стався наїзд на дитину на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

41-річна водійка авто Mercedes не надала перевагу у русі по пішохідному переходу малолітній дитині.

Потерпілу шпиталізували. Дівчинка жива. Отримала травми середньої тяжкості. Загрози життю немає.

ДТП скоїла працівниця одного із управлінь прокуратури міста Києва, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, повідомляєпресслужба ДБР.

Працівницю прокуратури затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання відносно неї запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, днями в Борисполі водійка авто Kia Mohave з ознаками алкогольного сп'яніння здійснила наїзд на громадянина і намагалася втекти з місця пригоди.