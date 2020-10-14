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    Жахлива аварія у Вінниці: водій збив двох дітей на пішохідному переході (відео)

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    Діти переходили дорогу на регульованому пішохідному переході й на них на повній швидкості вилетів легковик - Жахлива аварія у Вінниці: водій збив двох дітей на пішохідному переході (відео)
    Діти переходили дорогу на регульованому пішохідному переході й на них на повній швидкості вилетів легковик
    Скріншот з відео

    Одну дитину після ДТП екстрено госпіталізували

    У Вінниці автомобіль марки Mitsubishi Colt збив на пішохідному переході двох неповнолітніх. За кермом машини перебував 52-річний місцевий житель. Одну дитину терміново госпіталізували.

    Як повідомили на сторінці «Ситуаційний центр м. Вінниця» в соціальній мережі Facebook, аварія сталася на перехресті вулиць Пирогова та Дачної близько 6 години вечора. Діти переходили дорогу на регульованому пішохідному переході й на них на повній швидкості вилетів легковик. Відео сутички розмістили на сторінці спільноти.

    В результаті удару дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована, а друга дитина відразу втікла з місця події, ймовірно злякавшись аварії. На кадрах відео з камер спостереження видно, що від удару постраждала і друга дитина.

    Відомо, що на цей момент вже відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

    Нагадаємо, на Харківщині чоловік викрав автівку та потрапив на ній у ДТП.

    До слова, у Борисполі п’яна водійка збила пішохода і намагалася втекти.

    Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 5 до 11 жовтня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на дорогах міста 817 ДТП.

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