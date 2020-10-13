У Борисполі п’яна водійка збила пішохода і намагалася втекти (фото)



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Патрульні поліцейські склали на жінку адміністративні протоколи Фото: Патрульна поліція Київської області

У жінки виявлено 1,16 проміле алкоголю в крові

У спальному районі міста Бориспіль сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Прибувши на місці події, інспектори з’ясували, що водійка авто Kia Mohave з ознаками алкогольного сп'яніння здійснила наїзд на громадянина і намагалася втекти з місця пригоди. Громадянам вдалося затримати порушницю до прибуття поліції.

У присутності двох свідків правоохоронці провели огляд на стан сп’яніння. Результат – 1,16 проміле алкоголю в крові.

Патрульні поліцейські склали на жінку адміністративні протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Автомобіль порушниці евакуювали на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 5 до 11 жовтня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на дорогах міста 817 ДТП.