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    ДТП на Київщині: рятувальникам довелося діставати водія з автівки (фото)

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    Рятувальники передали постраждалого водія медика швидкої допомоги - ДТП на Київщині: рятувальникам довелося діставати водія з автівки (фото)
    Рятувальники передали постраждалого водія медика швидкої допомоги
    Фото: ДСНС

    Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали три людини

    12 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Рокитне – Ольшаниця: відбулось зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і ZAZ Sens.

    До місця ДТП було направлено черговий караул 18 Державної пожежно-рятувальної частини смт Рокитне. Було встановлено, що є троє потерпілих. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники за допомогою немеханічного інструменту здійснили деблокування дверей автомобіля Daewoo Lanos, звільнили чоловіка та передано лікарям екстреної медичної допомоги.

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    ДТП на Київщині: рятувальникам довелося діставати водія з автівки (фото)
    ДТП на Київщині: рятувальникам довелося діставати водія з автівки (фото)

    До зазначених робіт від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

    Обставини ДТП з'ясовуються правоохоронцями.

    Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 5 до 11 жовтня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на дорогах міста 817 ДТП.

    ДТП ДСНС водій Київщина автомобіль рятувальники
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