ДТП на Київщині: рятувальникам довелося діставати водія з автівки (фото)



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Рятувальники передали постраждалого водія медика швидкої допомоги Фото: ДСНС

Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали три людини

12 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Рокитне – Ольшаниця: відбулось зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і ZAZ Sens.

До місця ДТП було направлено черговий караул 18 Державної пожежно-рятувальної частини смт Рокитне. Було встановлено, що є троє потерпілих. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники за допомогою немеханічного інструменту здійснили деблокування дверей автомобіля Daewoo Lanos, звільнили чоловіка та передано лікарям екстреної медичної допомоги.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Обставини ДТП з'ясовуються правоохоронцями.

Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 5 до 11 жовтня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на дорогах міста 817 ДТП.