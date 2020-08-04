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    У «Борисполі» українка намагалась підкупити прикордонників за пропуск іранця (фото)

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    Жінка&nbsp;запропонувала прикордонникам $400&nbsp; - У «Борисполі» українка намагалась підкупити прикордонників за пропуск іранця (фото)
    Жінка запропонувала прикордонникам $400 
    Фото: Держприкордонслужба

    Правопорушницю передали правоохоронцям, а громадянина Ірану відправили зворотним рейсом до Стамбула

    3 серпня ввечері в аеропорту «Бориспіль» 26-річна полтавчанка намагалася підкупити начальника прикордонного контролю штабу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», аби в Україну пропустили її знайомого іранця. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Жінка звернулася до прикордонників і забажала спілкуватися лише з керівництвом ОКПП «Київ» через невідкладне особисте питання.

    Під час бесіди начальника відділу прикордонного контролю штабу ОКПП «Київ» з жінкою, остання запропонувала 400 доларів США за пропуск в Україну її знайомого, громадянина Ірану. Гроші українка поклала у папку серед інших своїх документів.

    Коли спільна міжвідомча група з офіцерів Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби, слідчих відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Бориспільської місцевої прокуратури документувала факт дачі хабара, жінка зрозуміла – її діяння призвели до кримінальної відповідальності – тому вона спробувала силою забрати у правоохоронців свої документи та хабар відповідно.

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    У «Борисполі» українка намагалась підкупити прикордонників за пропуск іранця (фото)
    У «Борисполі» українка намагалась підкупити прикордонників за пропуск іранця (фото)
    У «Борисполі» українка намагалась підкупити прикордонників за пропуск іранця (фото)

    Правопорушницю передали компетентним правоохоронним органам, а громадянина Ірану сьогодні відправлено зворотним рейсом до Стамбула.

    прикордонники Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль хабар іноземці
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