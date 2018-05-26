У «Борисполі» затримали вболівальника, якого розшукував Інтерпол (фото)

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Вболівальника з Лівану розшукують в Іспанії за підробку документів

У п’ятницю, 25 травня, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники під час оформлення вболівальників, які прибули в Україну, виявили розшукуваного Інтерполом іноземця. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Співробітники Держприкордонслужби пильно несуть службу під час оформлення громадян, які прибувають в Україну, в тому числі перевіряючи організовані групи чи поодиноких вболівальників, що прямують на фінал Ліги Чемпіонів. Зокрема, вчора в столичному аеропорту прикордонники виявили розшукуваного Інтерполом іноземця. Він прилетів рейсом з Каїру», - йдеться в повідомленні.

«У ході оформлення ОБГ Лівану 1985 року народження заявив, що слідує на фінал Ліги чемпіонів. Однак під час перевірки відносно даного громадянина відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники з’ясували, що його розшукують в Іспанії за підробку документів», - інформують прикордонники.

Громадянина затримали та передали співробітникам підрозділу Національної поліції.

Як повідомлялося, раніше прикордонникам та поліції довелося заспокоювати уболівальник «Ліверпуля», який вів себе агресивно після посадки літака у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться фінальний матч футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18 між «Реалом» і «Ліверпулем».

І до столиці України напередодні масово почали з’їжджатися фанати обох клубів.

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