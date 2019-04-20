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    У «Борисполі» затримано росіянина, якого розшукує Інтерпол

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    У «Борисполі» затримано росіянина, якого розшукує Інтерпол

    Чоловік прямував на рейс до Тель-Авіва

    У суботу, 20 квітня, вранці у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час здійснення заходів контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    Розшукуваний - громадянин РФ, який прямував на рейс до Тель-Авіва. Під час перевірки документів росіянина охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловік відразу ж був затриманий правоохоронцями.

    Про даний факт прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.

    Нагадаємо, 19 березня в аеропорту «Бориспіль» виявили особу, відносно якої відбулось спрацювання бази даних Інтерпол із завданням – арешт. Як з'ясувалось, громадянина США розшукували правоохоронні органи Нідерландів.

    3 квітня у «Борисполі» затримали іноземця, який намагався підкупити прикордонника.

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