У будинках на двох вулицях Києва зникла вода (адреси)



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На мережі холодного водопостачання сталися аварії

У п’ятницю, 2 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися пошкодження. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

бул. Р. Роллана, 7б;

вул. Академіка Доброхотова, 14.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 1 серпня через аварії на мережі без водопостачання були будинки на шести вулицях столиці.

Нагадаємо, що Бортницька станція аерації повідомляє про значне збільшення кількості сміття, яке надходить на очисні споруди разом зі стічними водами.

В середньому за день на грабельне відділення БСА потрапляє близько 4,2 тонн сміття, значну частину якого операторам, що слідкують за роботою очисних решіток, доводиться відбирати вручну