Київ тоне у смітті: щодня на Бортницьку станцію потрапляє понад 4 тонни відходів



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Сміття надходить на очисні споруди разом зі стічними водами Фото: Київводоканал

Під час злив до колекторів потрапляє бруд з вулиці: коробки, пакети, залишки шин, метал, дерево тощо

Бортницька станція аерації повідомляє про значне збільшення кількості сміття, яке надходить на очисні споруди разом зі стічними водами.

В середньому за день на грабельне відділення БСА потрапляє близько 4,2 тонн сміття, значну частину якого операторам, що слідкують за роботою очисних решіток, доводиться відбирати вручну. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

«Водночас, в період інтенсивних опадів у столиці кількість сміття різко зростає. Наприклад, 29 липня на станцію надійшло 8,5 тонн різного непотребу. Під час злив самовільно знімаються каналізаційні люки, через які до колекторів потрапляє бруд з вулиці: коробки, пакети, залишки шин, метал, дерево тощо», - розповіли у «Київводоканалі».

Непоодинокими є також випадки скидання у каналізаційні колектори будівельного сміття: плитки, пластику, щебеню, шматків бетону.

«Київводоканал» нагадує, що БСА не призначена для збору та утилізації твердих побутових відходів, її завдання – очищення стічних вод. Велика кількість сміття виводить з ладу обладнання на станції, значно ускладнює процес очистки стоків.

Крім того, сміття блокує каналізаційні колектори - щодня працівники «Київводоканалу» ліквідовують близько 30-ти засмічень в колекторах.

«Самовільно відкривати каналізаційні люки, а особливо скидати туди сміття – категорично заборонено», - нагадали у «Київводоканалі».

Як повідомлялося, Київ запроваджує роздільний збір сміття: у місті встановили 2,5 тисяч контейнерів для роздільного збору – для пластику, паперу та скла.