У будинках на Подолі зникла вода через аварію (адреси)



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Київводоканал працює над ліквідацією пошкодження

У четвер, 22 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася аварія. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Введенська, 1, 3, 4, 5, 6, 6Б

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 21 серпня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.

Як повідомлялося, згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.