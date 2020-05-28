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    У Центрі Довженка СБУ та поліція проводять обшук

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    28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання неплатоспроможності - У Центрі Довженка СБУ та поліція проводять обшук
    28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання неплатоспроможності

    Розслідують кримінальну справу за Актом ревізії ДАСУ

    У Національному центрі Олександра Довженка Служба безпеки України проводить обшук. Про це 28 травня повідомив генеральний директор Центру Іван Козленко у Facebook.

    «У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи. Розслідують кримінальну справу за Актом ревізії ДАСУ», - написав Козленко.

    Нагадаємо, що 28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання неплатоспроможності. У Центрі додають, що звернулись до Міністерства культури та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням поновити бюджетне фінансування. Проте це «результатів не дало».

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