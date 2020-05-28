У Центрі Довженка СБУ та поліція проводять обшук
28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання неплатоспроможності
Розслідують кримінальну справу за Актом ревізії ДАСУ
У Національному центрі Олександра Довженка Служба безпеки України проводить обшук. Про це 28 травня повідомив генеральний директор Центру Іван Козленко у Facebook.
«У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи. Розслідують кримінальну справу за Актом ревізії ДАСУ», - написав Козленко.
Нагадаємо, що 28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання неплатоспроможності. У Центрі додають, що звернулись до Міністерства культури та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням поновити бюджетне фінансування. Проте це «результатів не дало».
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