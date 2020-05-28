Центр Довженка оголосив себе неплатоспроможним



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Довженко-центр звертався до чиновників і депутатів з проханням поновити фінансування інституції, але звернення не дали результатів Фото: Громадське

Працівники Центру навіть іще не отримали зарплату за січень та лютий

Центр опинився у такому стані через те, що у 2020-му році не отримав планове державне фінансування.

Про це повідомляє пресслужба інституції у Facebook.

Наразі обігові кошти підприємства вичерпано – власних резервів їм вистачило лише на 5 місяців. Зокрема, з кінця травня Центр не може сплачувати обов’язкові податки та існуючі зобов’язання за договорами. Також працівники Центру досі не отримали зарплату за січень та лютий – бюджетними коштами покривається 70% заробітного фонду центру.

«Поновлення бюджетного фінансування у зв’язку з незатвердженням паспорту бюджетної програми найближчим часом не прогнозується. Адміністрація Центру зробила все, що в її силах, щоб стримати катастрофічну ситуацію, що склалася через відсутність бюджетного фінансування та тотальну втрату доходів через дію карантинних обмежень, впродовж 5 місяців забезпечуючи функціонування інституції. На жаль, ресурси Центру повністю вичерпано», – йдеться у дописі.

У Центрі додають, що звернулись до Міністерства культури та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням поновити бюджетне фінансування. Проте це «результатів не дало».

«Центр змушений повідомити правління федерації про загрозу цілісності унікального фільмофонду, охорону та дотримання кліматичних умов зберігання котрого далі забезпечувати змоги немає. Претензії кредиторів, підтверджені через суд, задовольнятимуться в порядку арешту майна Центру <…> Нам шкода, що історія інституції завершується в такий сумний спосіб. Ми сподіваємось, що наша діяльність надихнула багатьох людей культури в Україні на якісні зміни та нові проєкти», – додають у пресслужбі.