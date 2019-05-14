Біля метро «Васильківська» серйозна пожежа: горів меблевий цех (фото, відео)



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Пожежа у дизайнерському цеху меблів Фото: Інформатор

Через пожежу вулицю Максимовича перекрито

У вівторок, 14 травня, в Києві поблизу станції метро «Васильківська» піднявся стовп диму: на вулиці Максимовича, 10 сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій знаходяться меблі.

Все сталося близько 08:00 в цеху дизайнерських виробів. Про це повідомляє Інформатор.

На місце оперативно прибули рятувальники, пожежі присвоїли підвищений ранг складності через те, що, крім меблів, всередині знаходилися каністри з паливом і маслом, а також газові та кисневі балони.

Станом на 09:00 площа пожежі становила близько 250 метрів квадратних. Всередині приміщення знаходяться 6 каністр з паливом, 2 каністри з маслом, 3 кисневих і 2 газових балони. Рятувальники займаються локалізацією пожежі і евакуацією вибухонебезпечних речовин.

Через події вулицю Максимовича перекрили.

На місці працюють 12 одиниць спецтехніки 50 чоловік особового складу. Також чергують медики і правоохоронці. Попередньо, без постраждалих.

О 09:20 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння. О 9:36 пожежу ліквідували.