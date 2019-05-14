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    Біля метро «Васильківська» серйозна пожежа: горів меблевий цех (фото, відео)

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    Пожежа у дизайнерському цеху меблів - Біля метро «Васильківська» серйозна пожежа: горів меблевий цех (фото, відео)
    Пожежа у дизайнерському цеху меблів
    Фото: Інформатор

    Через пожежу вулицю Максимовича перекрито

    У вівторок, 14 травня, в Києві поблизу станції метро «Васильківська» піднявся стовп диму: на вулиці Максимовича, 10 сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій знаходяться меблі.

    Все сталося близько 08:00 в цеху дизайнерських виробів. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце оперативно прибули рятувальники, пожежі присвоїли підвищений ранг складності через те, що, крім меблів, всередині знаходилися каністри з паливом і маслом, а також газові та кисневі балони.

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    Станом на 09:00 площа пожежі становила близько 250 метрів квадратних. Всередині приміщення знаходяться 6 каністр з паливом, 2 каністри з маслом, 3 кисневих і 2 газових балони. Рятувальники займаються локалізацією пожежі і евакуацією вибухонебезпечних речовин.

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    Біля метро «Васильківська» серйозна пожежа: горів меблевий цех (фото, відео)
    Біля метро «Васильківська» серйозна пожежа: горів меблевий цех (фото, відео)
    Біля метро «Васильківська» серйозна пожежа: горів меблевий цех (фото, відео)
    Біля метро «Васильківська» серйозна пожежа: горів меблевий цех (фото, відео)
    Біля метро «Васильківська» серйозна пожежа: горів меблевий цех (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Через події вулицю Максимовича перекрили.

    На місці працюють 12 одиниць спецтехніки 50 чоловік особового складу. Також чергують медики і правоохоронці. Попередньо, без постраждалих.

    О 09:20 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння.  О 9:36 пожежу ліквідували.

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