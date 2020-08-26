У центрі Києва іноземець задушив жінку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло жінки знайшли господарі квартири Фото ілюстративне

Поліція затримала громадянина США

У Києві правоохоронці затримали громадянина США за підозрою у вбивстві жінки.

Вбивство сталося у ніч на 25 серпня в будинку на вул. Філатова, 1/22 в Печерському районі столиці. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередніми даними, жінка, що загинула, - мати п’ятьох дітей.

Як пише УНН з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, громадянин США (1959 року народження) у центрі Києва познайомився з жителькою Одеси (1986 року народження). Вони обмінялися номерами телефонів та через деякий час зустрілися у квартирі, яку винаймав іноземець. Там вони разом проводили час.

Під час розпиття алкогольних напоїв чоловікові здалося, що жінка намагається щось підсипати до його келиха. Він схопив жінку за шию та почав душити. Коли зрозумів, що потерпіла не дихає, то заховав її тіло за диваном. Коли до квартири по закінченню терміну оренди прийшов господар, то іноземець сказав, що почувається погано та йому терміново потрібно до лікарні.

Іноземця забрала швидка, а господарі, почавши прибирати квартиру, виявили труп жінки.

Іноземець з лікарні втік, але був затриманий поліцією.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).