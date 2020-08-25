В Одесі біля дитячого будинку сталося подвійне вбивство



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Напад стався біля будинку дитини «Сонечко»

У вівторок ввечері, 25 серпня, відбулося подвійне вбивство у поселенні Котовського в Одесі. Імовірно, чоловік оборонявся від нападників.

Про це пише «Думська» з посиланням на повідомлення поліції.

Як наголошується, напад стався біля будинку дитини №3 «Сонечко» (Добровольського, 149/5), де невідомий зарізав двох чоловіків - імовірно осіб без певного місця проживання.

Силовики припускають, що мала місце невдала спроба нападу - судячи з усього, потерпілі намагалися напасти на людину, у якого виявився при собі ніж. Всі обставини події ще встановлюються.

«Зараз оперативники розшукують вбивцю. На вигляд йому 40-50 років, зріст 165-170 см, середньої статури, одягнений у темні шорти до колін, темно-синю футболку, темну кепку. Щетина на обличчі. При собі мав рюкзак чорного кольору, сумку оранжевого і білого кольору. Після скоєння злочину втік у міжквартальних проїздах», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у соцмережах, двоє чоловіків намагались відібрати в іншого сумку, а той дістав ніж. Зараз на місці працює слідча-оперативна група.