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    Загадкова смерть нардепа Тимчука: поліція закрила справу

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    Головною версією смерті Тимчука слідство називали самогубство - Загадкова смерть нардепа Тимчука: поліція закрила справу
    Головною версією смерті Тимчука слідство називали самогубство

    Політика знайшли застреленим у його власній квартирі в Києві влітку 2019 року

    Поліція Києва закрила кримінальне провадження про загибель нардепа VIII скликання та координатора групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука. Політика знайшли застреленим у його власній квартирі в Києві влітку 2019 року.

    Таку інформацію оприлюднили у Головному слідчому управлінні Нацполіції. Так правоохоронці відповіли на запит інформаційної агенції «Українські новини».

    Відповідно до повідомлення, справу щодо загибелі Тимчука розслідували за статтею про умисне вбивство та її не перекваліфіковували.

    У кінці 2019 року, а саме 12 грудня, кримінальне провадження закрили через «встановлення відсутності події кримінального правопорушення». Тобто, за частиною 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу («Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи»).

    Зрештою рішення про закриття справи не скасовували ні суд, ні прокуратура.

    Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у своїй квартирі 19 червня 2019 року.

    Головною версією смерті Тимчука слідство називали самогубство. Разом із тим, у МВС не виключали, що Тимчука було вбито, однак розглядали і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускали, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

    прокуратура суд Дмитро Тимчук вбивство політика смерть самогубство поліція
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