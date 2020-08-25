У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток військового коледжу



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Журналісти опублікували фото з місця події Фото: Фото: dtp.kiev.ua

Дівчат у важкому стані госпіталізовано, одній з них ампутують обидві ноги

На території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою, повідомляє dtp.kiev.ua.

«Всіх у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю, одній з них ампутують обидві ноги. Винуватець затриманий, на місці СОГ (слідчо-оперативна група — ред.), подію ретельно намагаються приховати. Факт сп’яніння майора вже підтверджено драгером на місці», — йдеться в повідомленні, опублікованому ввечері 25 серпня.

Видання також публікує фото з місця події.

До слова, 24 серпня у гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий.

Згодом поліція за фактом вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині відкрила провадження за статтею «вбивство». Також у поліції повідомили, що вибух стався через гранату, триває слідство.