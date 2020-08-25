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    У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток військового коледжу

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    Журналісти опублікували фото з місця події&nbsp; - У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток військового коледжу
    Журналісти опублікували фото з місця події 
    Фото: Фото: dtp.kiev.ua

    Дівчат у важкому стані госпіталізовано, одній з них ампутують обидві ноги

    На території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою, повідомляє dtp.kiev.ua.

    «Всіх у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю, одній з них ампутують обидві ноги. Винуватець затриманий, на місці СОГ (слідчо-оперативна група — ред.), подію ретельно намагаються приховати. Факт сп’яніння майора вже підтверджено драгером на місці», — йдеться в повідомленні, опублікованому ввечері 25 серпня.

    Видання також публікує фото з місця події.

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    У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток військового коледжу
    У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток військового коледжу
    У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток військового коледжу
    У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток військового коледжу
    У Києві нетверезий водій наїхав на трьох курсанток військового коледжу

    До слова, 24 серпня у гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий. 

    Згодом поліція за фактом вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині відкрила провадження за статтею «вбивство». Також у поліції повідомили, що вибух стався через гранату, триває слідство. 

    ДТП Київ вбивство студенти слідство водій військові алкогольне сп'яніння
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