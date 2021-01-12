ДТП у центрі Києва: не поділили дорогу Audi та Skoda (фото, відео)

До лікарні потрапила водійка Audi

У понеділок, 11 січня, ввечері на перетині вулиці Федорова та Малевича в Києві зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Автівки рухалися по Малевича назустріч одна одній. Втім в якийсь момент керманич «Шкоди» став повертати на Федорова, не пропустивши «Ауді». Сталося зіткнення.

Не обійшлося без постраждалих. До лікарні забрали водійку «Ауді».

Водій «Шкоди» отримав невеликі травми, але від госпіталізації відмовився.

Хто винен у ДТП – будуть з’ясовувати слідчі.

Як повідомлялось, 11 січня пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.