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    ДТП у центрі Києва: не поділили дорогу Audi та Skoda (фото, відео)

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    Водій &laquo;Шкоди&raquo; не пропустив &laquo;Ауді&raquo; - ДТП у центрі Києва: не поділили дорогу Audi та Skoda (фото, відео)
    Водій «Шкоди» не пропустив «Ауді»
    Фото: Магнолія-ТВ

    До лікарні потрапила водійка Audi

    У понеділок, 11 січня, ввечері на перетині вулиці Федорова та Малевича в Києві зіткнулися два автомобілі.

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Автівки рухалися по Малевича назустріч одна одній. Втім в якийсь момент керманич «Шкоди» став повертати на Федорова, не пропустивши «Ауді». Сталося зіткнення.

    Не обійшлося без постраждалих. До лікарні забрали водійку «Ауді».

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    ДТП у центрі Києва: не поділили дорогу Audi та Skoda (фото, відео)
    ДТП у центрі Києва: не поділили дорогу Audi та Skoda (фото, відео)
    ДТП у центрі Києва: не поділили дорогу Audi та Skoda (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій «Шкоди» отримав невеликі травми, але від госпіталізації відмовився.

    Хто винен у ДТП – будуть з’ясовувати слідчі.

    Як повідомлялось, 11 січня пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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