У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)
«Фольксваген» на швидкості врізався у «Шкоду»
Автомобілі трощилися по інерції
У понеділок, 11 січня, пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.
Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
За словами водіїв, всі авто рухалися у сторону мосту Патона. Була невелика тягнучка. Спочатку призупинився «Форд», за ним зупинився «Шевроле Авео», ще далі «Шкода». Та в якусь мить в останнє авто врізається бус «Фольксваген». Всі автівки почали трощитися по інерції.
Водій «Шкоди» переконаний, що удар був настільки потужний, що, ймовірно, водій «Фольксвагена» їхав на великій швидкості.
Серед постраждалих – пасажир «Шкоди». Він отримав невеликі травми, але від госпіталізації відмовився.