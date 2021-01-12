У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)

«Фольксваген» на швидкості врізався у «Шкоду»

Автомобілі трощилися по інерції

У понеділок, 11 січня, пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

За словами водіїв, всі авто рухалися у сторону мосту Патона. Була невелика тягнучка. Спочатку призупинився «Форд», за ним зупинився «Шевроле Авео», ще далі «Шкода». Та в якусь мить в останнє авто врізається бус «Фольксваген». Всі автівки почали трощитися по інерції.

Водій «Шкоди» переконаний, що удар був настільки потужний, що, ймовірно, водій «Фольксвагена» їхав на великій швидкості.

Серед постраждалих – пасажир «Шкоди». Він отримав невеликі травми, але від госпіталізації відмовився.