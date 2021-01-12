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    У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)

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    <p>&laquo;Фольксваген&raquo; на швидкості врізався у &laquo;Шкоду&raquo;</p> - У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)

    «Фольксваген» на швидкості врізався у «Шкоду»

    Фото: Магнолія-ТВ

    Автомобілі трощилися по інерції

    У понеділок, 11 січня, пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За словами водіїв, всі авто рухалися у сторону мосту Патона. Була невелика тягнучка. Спочатку призупинився «Форд», за ним зупинився «Шевроле Авео», ще далі «Шкода». Та в якусь мить в останнє авто врізається бус «Фольксваген». Всі автівки почали трощитися по інерції.

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    У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)
    У Києві мікроавтобус врізався в колону автівок (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій «Шкоди» переконаний, що удар був настільки потужний, що, ймовірно, водій «Фольксвагена» їхав на великій швидкості.

    Серед постраждалих – пасажир «Шкоди». Він отримав невеликі травми, але від госпіталізації відмовився.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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