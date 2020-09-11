У центрі Києва посеред дня побили адвоката і вкрали портфель із $350 тис.



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Адвокат їздив по Києву з портфелем, в якому була третина мільйона доларів Фото ілюстративне

Зловмисники відібрали в адвоката портфель, погрожуючи ножем

У четвер, 10 вересня, у Києві невідомі під загрозою ножа відібрали у адвоката портфель з $350 тис. Інцидент стався близько 15:00 в районі Арки Дружби Народів.

Про це повідомляє «Страна» з посиланням на джерело в МВС.

Так, близько 15:00 в поліцію звернувся адвокат Руслан Б. Він розповів, що його побили двоє невідомих у спортивному одязі і під загрозою ножа відібрали 350 тисяч доларів.

Як з'ясувалося, того дня адвокат заїхав до себе в офіс, де взяв у колеги 350 тис. доларів для того, щоб передати їх іншій людині. Юрист з третиною мільйона в портфелі виїхав з офісу на таксі, але по дорозі вирішив заїхати на зустріч із клієнтом в районі Арки Дружби Народів. Проте, ця зустріч не відбулася, тому що клієнт її скасував, і адвокат попрямував з портфелем, в якому лежала третина мільйона доларів, до таксі, що чекало на нього.

В цей час до нього підскочили два молодики у спортивних костюмах і забрали гроші, при цьому вдаривши кілька разів і блиснувши ножем перед обличчям жертви. Потерпілий відразу ж викликав правоохоронців, поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 КК України (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Поліція зараз переглядає вуличні камери відеоспостереження з метою встановлення зловмисників. Також перевіряється версія про «наводку» на потерпілого кимось із знайомих, хто знав про гроші.