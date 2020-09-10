Столичні поліцейські затримали викрадача автомобільних відеореєстраторів (фото)



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Затриманий - раніше судимий киянин, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі Фото: Нацполіція

Зловмисник, розбиваючи скло, проникав у салони автівок та викрадав звідти реєстратори

Столичні поліцейські затримали киянина, який викрадав з автомобілів відеореєстратори, а потім здавав їх у ломбарди. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Відпрацьовуючи територію Святошинського району столиці, працівники кримінальної поліції неподалік станції метро «Святошин» помітили чоловіка, поведінка якого викликала підозру. При собі він мав автомобільний відеореєстратор, походження якого пояснити не міг. Поліцейські затримали чоловіка для з’ясування обставин та походження відео пристрою», - розповіли правоохоронці.

У ході перевірки встановлено, що виявлений відеореєстратор чоловік викрав із салону однієї з автівок на вулиці Котельникова.

Як розповіла старша слідча Святошинського управління поліції Анастасія Суворова, зловмисником виявився неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець, 1984 року народження, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

«Наразі встановлено, що зловмисник, розбиваючи скло, проникав у салони автівок та викрадав звідти реєстратори, після чого здавав їх у ломбард. Зараз доведена причетність підозрюваного до вчинення трьох аналогічних злочинів на території району», - повідомила вона.

Затриманому слідчі повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.