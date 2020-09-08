У Києві орудує банда аферистів-крадіїв (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невстановлені особи два дні виносили та вивозили речі з орендованої квартири Фото: скріншот відео

Банда орендує квартиру на кілька місяців і викрадає з неї все

В Києві останні кілька місяців орудує банда, яка системно займається аферами.

Організоване злочинне угрупування орендує житло на кілька місяців, а потім всі меблі та електроприлади вивозять із квартири в комісійні магазини і виставляють на продажу в інтернеті. Про це повідомив адвокат Олег Веремієнко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, одна з членів групи - Олена Гуцева, 1975 р.н., може представлятись як «Туманова, психолог/психотерапевт/сексопатолог».





Веремієнко оприлюднив відео з флешки, що надійшла в редакцію «Антимент». На ньому крадіжка майна 28 і 29 серпня 2020 р. з однокімнатної орендованої квартири на 9 поверсі, розташованої в будинку по вул. Євгена Коновальця, 34-А у Печерському районі столиці.

Майнові збитки, які понесли власники квартири, складають щонайменше 500 тис. грн.

Адвокат зазначив, що поліція столиці не поспішає розслідувати цю подію. Тим часом члени цієї банди розгулюють на волі.