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    Поліція затримала етнічну банду, що обікрала жінку в онкоцентрі в Києві (відео)

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    Оперативники затримали двох зловмисниць одразу на місці скоєння злочину - Поліція затримала етнічну банду, що обікрала жінку в онкоцентрі в Києві (відео)
    Оперативники затримали двох зловмисниць одразу на місці скоєння злочину
    Фото: скріншот відео

    Зловмисниці «працювали» в метрополітені, лікарнях, на ринках, вокзалах та в магазинах столиці

    Оперативники Національної поліції затримали учасниць етнічної злочинної групи, які обікрали жінку в онкоцентрі в Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановили причетність до злочинної групи трьох жінок - 54-х, 29-ти і 23-х років, раніше судимих за крадіжки. Зловмисниці скоювали крадіжки особистого майна громадян у метрополітені, лікарнях, на ринках, вокзалах та з магазинів. Координував та контролював їхні дії мешканець Києва. При цьому сам він злочини не скоював, а займався реалізацією викраденого.

    Зловмисниці, перебуваючи в онкологічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні у столиці, пограбували жінку, викравши в неї 21 тисячу гривень. Оперативники затримали двох зловмисниць одразу на місці скоєння злочину. Третій, 54-річній жінці, вдалося втекти з місця на авто. Проте поліцейські затримали її ввечері того ж дня і повернули потерпілій викрадені гроші.

    Наразі старшу з жінок затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

    Окрім того, правоохоронці встановили причетність старшої з жінок до скоєння крадіжки мобільного телефону в одному із закладів харчування. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їй підозри за вчинення й цього кримінального правопорушення. 

    Наразі Шевченківський районний суд Києва обрав 54-річній підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце мешкання з 22:00 по 07:00.

    Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи та їх причетність до скоєння майнових злочинів на території столиці. Досудове розслідування триває.

    Національна поліція України Київ кримінал гроші пограбування розслідування злочин
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