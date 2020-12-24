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    У центрі Києва сталась масштабна ДТП через непритомного водія (фото, відео)

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    <p>&laquo;Ауді&raquo; та &laquo;Фольксваген&raquo; врізались у паркан</p> - У центрі Києва сталась масштабна ДТП через непритомного водія (фото, відео)

    «Ауді» та «Фольксваген» врізались у паркан

    Фото: Магнолія-ТВ

    У ДТП потрощилися п'ять автомобілів

    Сьогодні, 24 грудня, на вулиці Короленківській у Голосіївскому районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів.

    Попередньо, винуватець ДТП  - водій чорного позашляховика «Ауді», повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Близько полудня на дорозі була тянучка. В якусь мить «Ауді» вдарив білий «Фольксваген», той, у свою чергу, б’є «Рено». Тоді, не збавляючи обертів, «Ауді» вискакує на зустрічну смугу і чіпляє вантажівку та ще один «Фольксваген», і обидві машини зупиняються у паркані поблизу будівельного майданчика.

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    У центрі Києва сталась масштабна ДТП через непритомного водія (фото, відео)
    У центрі Києва сталась масштабна ДТП через непритомного водія (фото, відео)
    У центрі Києва сталась масштабна ДТП через непритомного водія (фото, відео)

    Після аварії водій із «Ауді» не вийшов. Він був непритомний. Аби його витягнути, довелося розбити скло в авто. Люди допускають, що у керманича був напад епілепсії.

    Постраждалого водія «Ауді» госпіталізувала швидка. 

    ДТП паралізувала рух по вулиці Короленківській.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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