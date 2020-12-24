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    Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки (фото)

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    Водійські кабіни вантажівок сильно розбиті - Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки (фото)
    Водійські кабіни вантажівок сильно розбиті
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Водій автомобіля DAF загинув на місці

    Сьогодні, 24 грудня, на початку 5 години ранку на 88 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Шкарівка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівок DAF і Mercedes.  

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області. 

    За попередньою інформацією, водій автомобіля DAF під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes-Benz.

    Внаслідок автопригоди водій автомобіля DAF загинув на місці, а водій Mercedes-Benz отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні.

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    Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки (фото)
    Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки (фото)
    Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки (фото)
    Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: лоб у лоб зіткнулися дві вантажівки (фото)

    На місці події патрульні поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху, працювали слідчі, медики та рятувальники.

    Надалі всі обставини цієї автопригоди будуть з’ясовувати слідчі.

    Як повідомлялося, 23 грудня у Броварах на слизькій дорозі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Range Rover та мікроавтобуса Volkswagen LT. Водії обох автівок у лікарні.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки смерть водій Київщина
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