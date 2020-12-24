  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Броварах на слизькій сталась жахлива аварія: відео моменту ДТП (фото)

    • Розсилка
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження внаслідок зіткнення - У Броварах на слизькій сталась жахлива аварія: відео моменту ДТП (фото)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження внаслідок зіткнення
    Фото: Броварський відділ поліції

    Водії обох автомобілів потрапили до лікарні

    23 грудня близько 17:00 у Броварах на вул. Онікієнка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Range Rover та мікроавтобуса Volkswagen LT. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили в Броварському відділі поліції.

    Зі слів правоохоронців, автомобіль Volkswagen LT рухався у бік Торгмашу шляхопроводом, де на початку місяця через ожеледицю зіткнулись 10 автомобілів.

    Вже спускаючись із мосту, автомобіль на слизькій дорозі винесло на смугу зустрічного руху, де він лоб у лоб зіткнувся з позашляховиком.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Броварах на слизькій сталась жахлива аварія: відео моменту ДТП (фото)
    У Броварах на слизькій сталась жахлива аварія: відео моменту ДТП (фото)

    Водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та доставлені до броварської лікарні.

    Як повідомили медики, один із постраждалих водіїв у тяжкому стані перебуває в реанімації.

    Оприлюднено відео моменту ДТП:

    Через аварію на шляхопроводі утворився великий затор – автомобілі стояли на проїзній частині в три ряди.

    Нагадаємо, 3 грудня на цьому ж шляхопроводі у Броварах в аварію потрапили десять транспортних засобів.

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies