У Броварах на слизькій сталась жахлива аварія: відео моменту ДТП (фото)

Водії обох автомобілів потрапили до лікарні

23 грудня близько 17:00 у Броварах на вул. Онікієнка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика Range Rover та мікроавтобуса Volkswagen LT. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили в Броварському відділі поліції.

Зі слів правоохоронців, автомобіль Volkswagen LT рухався у бік Торгмашу шляхопроводом, де на початку місяця через ожеледицю зіткнулись 10 автомобілів.

Вже спускаючись із мосту, автомобіль на слизькій дорозі винесло на смугу зустрічного руху, де він лоб у лоб зіткнувся з позашляховиком.

Водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та доставлені до броварської лікарні.

Як повідомили медики, один із постраждалих водіїв у тяжкому стані перебуває в реанімації.

Оприлюднено відео моменту ДТП:

Через аварію на шляхопроводі утворився великий затор – автомобілі стояли на проїзній частині в три ряди.

Нагадаємо, 3 грудня на цьому ж шляхопроводі у Броварах в аварію потрапили десять транспортних засобів.