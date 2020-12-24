Снігопад у Києві: за минулу добу зафіксовано понад три сотні ДТП
Снігопади та ожеледиця спровокували масові ДТП у Києві
За вчорашню добу у місті Києві зареєстровано 342 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Патрульні зазначили, що вони намагаються швидше опрацьовувати ДТП та оперативно відновлювати рух.
Наразі усі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі.
Упродовж ночі на дорогах міста працювало 225 одиниць спецтехніки та 34 бригади з ручного прибирання, які очищали дороги, тротуари.
Патрульні закликають водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.
Як повідомлялося, рясні снігопади в Україні в середу, 23 грудня, спровокували більше тисячі дорожньо-транспортних подій.
23 грудня на вулиці Антоновича в Києві водійка Mercedes в‘їхала у Volkswagen. Внаслідок зіткнення Volkswagen відкинуло у світлофорний об‘єкт. Від удару останній повалився.
На вулиці Щусєва, поблизу станції метро «Сирець», зіткнулися три автомобілі.