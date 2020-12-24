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    Снігопад у Києві: за минулу добу зафіксовано понад три сотні ДТП

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    На вулиці Антоновича Volkswagen після зіткнення з&nbsp;Mercedes збив&nbsp;світлофорний об&lsquo;єкт - Снігопад у Києві: за минулу добу зафіксовано понад три сотні ДТП
    На вулиці Антоновича Volkswagen після зіткнення з Mercedes збив світлофорний об‘єкт
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Снігопади та ожеледиця спровокували масові ДТП у Києві

    За вчорашню добу у місті Києві зареєстровано 342 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Патрульні зазначили, що вони намагаються швидше опрацьовувати ДТП та оперативно відновлювати рух.

    Наразі усі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі.

    Упродовж ночі на дорогах міста працювало 225 одиниць спецтехніки та 34 бригади з ручного прибирання, які очищали дороги, тротуари.

    Патрульні закликають водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.

    Як повідомлялося, рясні снігопади в Україні в середу, 23 грудня, спровокували більше тисячі дорожньо-транспортних подій.

    23 грудня на вулиці Антоновича в Києві водійка Mercedes в‘їхала у Volkswagen. Внаслідок зіткнення Volkswagen відкинуло у світлофорний об‘єкт. Від удару останній повалився.

    На вулиці Щусєва, поблизу станції метро «Сирець», зіткнулися три автомобілі.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ дороги автомобіль снігопад
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