Снігопад у Києві: за минулу добу зафіксовано понад три сотні ДТП

На вулиці Антоновича Volkswagen після зіткнення з Mercedes збив світлофорний об‘єкт

Снігопади та ожеледиця спровокували масові ДТП у Києві

За вчорашню добу у місті Києві зареєстровано 342 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні зазначили, що вони намагаються швидше опрацьовувати ДТП та оперативно відновлювати рух.

Наразі усі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі.

Упродовж ночі на дорогах міста працювало 225 одиниць спецтехніки та 34 бригади з ручного прибирання, які очищали дороги, тротуари.

Патрульні закликають водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.

Як повідомлялося, рясні снігопади в Україні в середу, 23 грудня, спровокували більше тисячі дорожньо-транспортних подій.

23 грудня на вулиці Антоновича в Києві водійка Mercedes в‘їхала у Volkswagen. Внаслідок зіткнення Volkswagen відкинуло у світлофорний об‘єкт. Від удару останній повалився.

На вулиці Щусєва, поблизу станції метро «Сирець», зіткнулися три автомобілі.