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    У центрі Києва сталася масштабна пожежа: горить готель (відео, фото)

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    Пожежа сталася на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Симона Петлюри - У центрі Києва сталася масштабна пожежа: горить готель (відео, фото)
    Пожежа сталася на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Симона Петлюри
    Фото Сегодня

    Рух у напрямку площі Перемоги ускладнено

    У Києві загорівся готель «Експрес» на бульварі Шевченка. Рух у напрямку площі Перемоги ускладнено, про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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    У центрі Києва сталася масштабна пожежа: горить готель (відео, фото)
    У центрі Києва сталася масштабна пожежа: горить готель (відео, фото)
    У центрі Києва сталася масштабна пожежа: горить готель (відео, фото)
    У центрі Києва сталася масштабна пожежа: горить готель (відео, фото)

    «У Києві горить готель «Експрес» на бульварі Шевченка», – повідомив заступник голови фракції «Слуги народу» Павло Сушко і поділився відео.

    Згодом у пресслужбі патрульної поліції підтвердили, що на бульварі Тараса Шевченка, 40 сталась пожежа.

    «Рух у напрямку площі Перемоги ускладнено», – повідомили правоохоронці.

    Нагадаємо, у Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками.

    Теги: пожежа Київ поліція готель
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