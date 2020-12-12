У центрі Києва сталася масштабна пожежа: горить готель (відео, фото)
Рух у напрямку площі Перемоги ускладнено
У Києві загорівся готель «Експрес» на бульварі Шевченка. Рух у напрямку площі Перемоги ускладнено, про це повідомляє патрульна поліція Києва.
«У Києві горить готель «Експрес» на бульварі Шевченка», – повідомив заступник голови фракції «Слуги народу» Павло Сушко і поділився відео.
Згодом у пресслужбі патрульної поліції підтвердили, що на бульварі Тараса Шевченка, 40 сталась пожежа.
«Рух у напрямку площі Перемоги ускладнено», – повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками.